Θεσσαλονίκη: Έλεγχοι της ΕΛΑΣ σε οικισμό στη Χαλκηδόνα

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό του δήμου Χαλκηδόνοςπραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, με τη συνδρομή τους της ίδιας Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

• 68 άτομα και

• 49 οχήματα.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων:

• Διαπιστώθηκαν 18 παραβάσεις Κ.Ο.Κ.

• Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και

• Ακινητοποιήθηκαν 13 οχήματα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του νομού