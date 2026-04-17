Θεσσαλονίκη: Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο Παπανικολάου 17χρονη που προσπάθησε να σταματήσει αντιπαράθεση φίλης της

Μια 17χρονη μαθήτρια νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη έπειτα από τραυματισμό στο κεφάλι, στο κέντρο της Κοζάνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο τραυματισμός της σημειώθηκε όταν προσπάθησε να βοηθήσει μια φίλη της κατά τη διάρκεια ενός καβγά με το σύντροφό της. Συγκεκριμένα το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής του Πάσχα, όταν η 17χρονη περνούσε από κεντρική πλατεία της πόλης.

Εκεί αντιλήφθηκε μια φίλη της να καβγαδίζει έντονα με τον σύντροφό της και επιχείρησε να παρέμβει. Μπήκε ανάμεσά τους και ο νεαρός φέρεται να έσπρωξε τη φίλη της, με αποτέλεσμα και οι δύο κοπέλες να πέσουν στο έδαφος. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κοζάνης και έπειτα στο νοσοκομείο Παπανικολάου, στη Θεσσαλονίκη.

Η υγεία της 17χρονης βελτιώνεται και παραμένει σε απλή κλίνη. Έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη τυμπάνου. Το περιστατικό δεν είχε αναφερθεί στην αστυνομία.