Θεσσαλονίκη: Έκτακτοι ψεκασμοί στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Εκτεταμένους έκτακτους ψεκασμούς για την αντιμετώπιση των κουνουπιών πραγματοποιεί ο δήμος Κορδελιού – Ευόσμου, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στον γειτονικό Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης.

Όπως ενημερώνει με σημερινή του ανακοίνωση ο δήμος, οι αρμόδιες υπηρεσίες του έχουν ξεκινήσει παρεμβάσεις σε πάρκα, χώρους πρασίνου, σημεία με λιμνάζοντα νερά, καθώς και σε άλλες περιοχές όπου ενδέχεται να συγκεντρώνονται πληθυσμοί κουνουπιών.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η απόφαση για την εντατικοποίηση των ψεκασμών ελήφθη μετά την καταγραφή κρουσμάτων στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης και την κατάταξη του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου από τον ΕΟΔΥ στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

Η περίοδος που διανύουμε, έως και τα μέσα Σεπτεμβρίου, θεωρείται αυξημένου κινδύνου για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, ενώ οι παρεμβάσεις στον δήμο αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι οι επιστήμονες να διαπιστώσουν ύφεση της κυκλοφορίας του ιού.

Για το θέμα ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, Λευτέρης Αλεξανδρίδηςδήλωσε σχετικά ότι «Από την στιγμή που εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε γειτονικό μας δήμο, με συνέπεια ο ΕΟΔΥ να μας κατατάξει στις περιοχές υψηλού κινδύνου, είναι υποχρέωσή μας να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας των συνδημοτών μας».