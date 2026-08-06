Θεσσαλονίκη: Έκρυβε στο πλυντήριο 910 γραμμάρια ηρωίνης- Μία σύλληψη

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη χτες (5/8) το μεσημέρι μια 46χρονη, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, η οποία κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων, ενώ ύστερα από ενδελεχή έρευνα και αξιολόγηση των στοιχείων που προέκυψαν, διακριβώθηκε η εγκληματική δραστηριότητα της ανωτέρω, η οποία εντοπίστηκε σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, από την επακόλουθη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία της, εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν -910- γραμμάρια ηρωίνης, λόγος για τον οποίο συνελήφθη.

Η συλληφθείσα, η οποία έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.