Θεσσαλονίκη: Εκπρόσωποι 60 Δημοτικών Συμβουλίων Νέων από όλη την Ελλάδα συζητούν στη Θέρμη

Περισσότεροι από 60 εκπρόσωποι Δημοτικών Συμβουλίων Νέων, σχεδόν από όλη τη χώρα, θα συναντηθούν το διήμερο 19 και 20 Σεπτεμβρίου στη Θέρμη, ανατολικά της Θεσσαλονίκης, για το «Thermi’s Youth Forum 2026», που θα διοργανωθεί στις εγκαταστάσεις του ΝΟΗΣΙΣ, στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτεύουσας Νεολαίας 2026.

Στο forum θα πάρουν, επίσης, μέρος νέοι και νέες της περιοχής, οργανώσεις νεολαίας της Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι φορέων, θεσμών και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της νεολαίας, της δημοκρατικής συμμετοχής και της ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Στόχος του «Thermi’s Youth Forum 2026», που φιλοδοξεί να καταστεί θεσμός, είναι να δημιουργήσει έναν ουσιαστικό χώρο συνάντησης, ανταλλαγής εμπειριών και διαλόγου μεταξύ των νέων από διαφορετικές περιοχές της χώρας, να αναδείξει καλές πρακτικές συμμετοχής και να ενισχύσει τη σύνδεση μεταξύ τοπικού, εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματικά πάνελ, βιωματικές συνεδρίες, παρουσιάσεις, ανταλλαγή εμπειριών και ανοιχτή διαβούλευση γύρω από ζητήματα που αφορούν τις πολιτικές νεολαίας, τον ρόλο των νέων στη λήψη αποφάσεων, τη λειτουργία των Συμβουλίων Νέων, τη συμμετοχική δημοκρατία και τις δυνατότητες ευρωπαϊκής συμμετοχής.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον δήμο Θέρμης – Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026, το Συμβούλιο Νέων δήμου Θέρμης και το Ίδρυμα Heinrich Böll, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης – ΕΕΤΑΑ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ