Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν τρεις ρόδες από αυτοκίνητο στην περιοχή των Αμπελοκήπων

Δύο άτομα ηλικίας 19 και 15 ετών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας στη Θεσσαλονίκη διότι ξημερώματα χθες (15-07-2026) στην περιοχή των Αμπελοκήπων, από κοινού με έτερο συνεργό τους, αφαίρεσαν από Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο τρεις ρόδες.

Στη θέα των αστυνομικών επιχείρησαν να διαφύγουν, πλην όμως ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Όπως προέκυψε, οι δράστες χρησιμοποιούσαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας συνεργού τους, προκειμένου να μεταφέρουν τα ελαστικά.

Τα αφαιρεθέντα ελαστικά βρέθηκαν και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους, ενώ κατασχέθηκαν διάφορα εργαλεία (2 σταυροί-κλειδιά, 1 ανυψωτικός γρύλος και 1 κόφτης) που χρησιμοποίησαν για την παράνομη πράξη τους.