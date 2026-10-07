Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση μνήμης στον Λευκό Πύργο με αφορμή την επέτειο της αιματηρής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ

Με το σάλπισμα του παραδοσιακού βούκινου, του κέρατος του κριαριού, που χρησιμοποιείται για τη μουσική εξωτερίκευση των συναισθημάτων του εβραϊκού λαού, καλώντας σε προσκλητήριο μνήμης, ή σε αφύπνιση, διαμαρτυρήθηκαν το πρωί στο Λευκό Πύργο, μέλη της οργάνωσης «Πορεία της Ζωής», με αφορμή τη σημερινή επέτειο της αιματηρής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου του 2023.

Τα μέλη της οργάνωσης παρατάχθηκαν στο πλακόστρωτο της παραλίας μπροστά από τον Λευκό Πύργο, κρατώντας στα χέρια αφίσες του προσκλητηρίου μνήμης, σε μια ολιγόλεπτη παράσταση διαμαρτυρίας για τα θύματα της 7ης Οκτωβρίου 2023.

«Επισημαίνουμε το κακό που έγινε, τα φοβερά πράγματα που συνέβησαν, τις πράξεις βίας που οδήγησαν στο ξεσπασμα της σύγκρουσης» τόνισε ο εκπρόσωπος της οργάνωσης στην Ελλάδα Παναγιώτης Τσεγγελίδης.

Η οργάνωση «Πορεία της Ζωής» ξεκίνησε από τη Γερμανία το 2007, με πρωτοβουλία μιας ανεξάρτητης ευαγγελικής εκκλησιας, με σκοπό να συζητήσει και να αναδείξει τα εγκλήματα του Ολοκαυτώματος και να καταδικάσει τον ρατσισμό και τον αντισημιτισμό.

Παραρτήματα της οργάνωσης πραγματοποιούν σήμερα ανάλογες εκδηλώσεις μνήμης σε διάφορες πόλεις, ανά τον κόσμο.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ