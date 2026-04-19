Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση μνήμης για τα θύματα της Γενοκτονίας των Αρμενίων

Τη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας των Αρμενίων τίμησαν εκπρόσωποι της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αρμενικής κοινότητας, στην κεντρική εκδήλωση για την 111η επέτειο της, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Αρμενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδος, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης.

Κ.Γκουλέκας: Τουρκία οφείλει να αναγνωρίσει τα εγκλήματα σε βάρος των Αρμενίων

Ο υφυπουργός Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης), Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, αναφέρθηκε στις γενοκτονίες που διαπράχθηκαν τον προηγούμενο αιώνα, επισημαίνοντας τη σύνδεση μεταξύ τους και την ανάγκη διεθνούς αναγνώρισης. «Οι Αρμένιοι, όπως και οι Έλληνες, είναι δεμένοι με δεσμούς αίματος. Γιατί μετά την Αρμενική Γενοκτονία ακολούθησε η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και η Γενοκτονία του Μικρασιατικού Ελληνισμού. Είμαστε εδώ για να ενώσουμε τη φωνή μας με τους αδελφούς μας Αρμένιους και να πούμε ότι αυτά τα εγκλήματα, ούτε διαγράφονται, ούτε παραγράφονται. Ο κ. Γκιουλέκας τόνισε ότι η Τουρκία, εφόσον επιθυμεί να ανήκει στις πολιτισμένες χώρες, οφείλει να αναγνωρίσει αυτά τα εγκλήματα και να ζητήσει συγγνώμη για όσα έκαναν εκείνοι που τότε ήταν οι κρατούντες».

Η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, χαρακτήρισε την 24η Απριλίου ως μία από τις πιο σημαντικές ημέρες μνήμης, σημειώνοντας ότι η Περιφέρεια συνδιοργανώνει κάθε χρόνο τις σχετικές εκδηλώσεις σε συνεργασία με την αρμενική κοινότητα. «Ως ελάχιστο φόρο τιμής στα θύματα της Γενοκτονίας των Αρμενίων, η 24η Απριλίου 1915 αποτελεί μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας, καθώς 1,5 εκατομμύριο Αρμένιοι εξοντώθηκαν, όχι για κάτι που έκαναν, αλλά για αυτό που ήταν. Επομένως, εμείς, ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι την πλήρη δικαίωση και την παγκόσμια αναγνώριση», πρόσθεσε η κ. Αηδονά.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, υπογράμμισε την ιστορική σημασία της επετείου, χαρακτηρίζοντας τη Γενοκτονία των Αρμενίων ως την απαρχή της πρώτης γενοκτονίας του 20ού αιώνα σε παγκόσμιο επίπεδο και μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου εξόντωσης των χριστιανικών πληθυσμών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. «Η Θεσσαλονίκη έχει έναν ιδιαίτερο λόγο να στέκεται με σεβασμό και ιστορική ευλάβεια απέναντι σε αυτή τη μνήμη. Ένας σεβασμός που είναι οφειλόμενος, καθώς μετά τη Γενοκτονία των Αρμενίων ακολούθησε η άλλη μεγάλη τραγωδία του Ελληνισμού, η Γενοκτονία των Ποντίων. Η δυναμική αρμενική κοινότητα που ζει και δραστηριοποιείται στην πόλη μας, μας υπενθυμίζει διαρκώς τα γεγονότα αυτά, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη. Είναι μια ιστορική ημέρα, την οποία η Θεσσαλονίκη οφείλει να τιμά και πράγματι τιμά», πρόσθεσε ο κ. Αγγελούδης.

«Η ημέρα αυτή αποτελεί μια μαύρη σελίδα για τον αρμενισμό, αλλά και μια επέτειο που μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, μέσα σε συνθήκες μιας παγκόσμιας κρίσης αξιών, ηθικής και διεθνούς τάξης. Παρ’ όλα αυτά, είμαστε εδώ για να μην ξεχνούμε και να αγωνιζόμαστε για την προάσπιση της αλήθειας και να υποχρεώσουμε τελικά την Τουρκία να αναγνωρίσει το έγκλημα που έγινε πριν από 111 χρόνια», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής, Τικράν Μπλετζιάν.

Ο πρόεδρος της Αρμενικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, Χρίστος Γαλιλαίας, σημείωσε ότι η σημερινή ημέρα είναι βαριά για τους απανταχού Αρμενίους, καθώς αποτελεί ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων, κατά την οποία 1,5 εκατομμύριο αθώοι άνθρωποι σφαγιάστηκαν με τον πιο βάρβαρο τρόπο. «Το μήνυμα είναι σαφές: οι Αρμένιοι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι τέλους για τη δικαίωση και για την καθολική αναγνώριση αυτού του στυγερού εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας», πρόσθεσε ο κ. Γαλιλαίας.

Το Ανατολικό Ζήτημα παραμένει ανοιχτό

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το λεγόμενο ‘Ανατολικό Ζήτημα’ παραμένει ανοιχτό και εξακολουθεί να μας αφορά», επισήμανε ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Γεωπολιτικής και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Γεώργιος Φίλης. Στην ομιλία του εστίασε στο γιατί και με ποιον τρόπο πρέπει να θυμόμαστε τα δραματικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα, σημειώνοντας ότι η γενοκτονία των Αρμενίων συντελέστηκε στο όνομα του εθνικισμού, του παντουρκισμού και του οθωμανισμού.

«Σήμερα, η Τουρκία του Προέδρου Ερντογάν αξιοποιεί, στην ουσία, τα ίδια ιδεολογικά και πολιτικά προτάγματα εκείνης της εποχής, τα οποία έχει πλήρως υιοθετήσει και προσαρμόσει στη σύγχρονη πραγματικότητα. Πρόκειται για ένα ιδεολόγημα που είναι έντονα αναθεωρητικό και απειλητικό για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή», σημείωσε και πρόσθεσε ότι τα γεγονότα εκείνης της περιόδου πρέπει να παραμένουν ζωντανά στη συλλογική μνήμη και να προβάλλονται στη διεθνή κοινότητα.

Μετά το τέλος της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε σιωπηρή πορεία και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Ηπείρου και Μακεδονίας (πρώην Γ’ Σώμα Στρατού).