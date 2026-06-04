Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση για την εργασία, τις συντάξεις και την αναπηρία διοργανώνει η υφυπουργός Εργασίας, Άννα Ευθυμίου

Ουσιαστικό διάλογο με τους πολίτες για θέματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητά τους, όπως η απασχόληση, η συνταξιοδότηση, η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και η στήριξη της οικογένειας και των ατόμων με αναπηρία, φιλοδοξεί να ανοίξει η εκδήλωση που διοργανώνει τη Δευτέρα, στη Θεσσαλονίκη, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου.

«Στόχος μας είναι να παρουσιάσουμε στους πολίτες όχι μόνο όσα έγιναν τον τελευταίο χρόνο, αλλά κυρίως όσα σχεδιάζουμε για το μέλλον της εργασίας, της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής συνοχής. Θέλουμε έναν ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία για τις αλλαγές που επηρεάζουν την καθημερινότητα όλων, με έμφαση στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών εργασίας, στη διασφάλιση ενός δίκαιου και βιώσιμου ασφαλιστικού συστήματος και στη στήριξη των συμπολιτών μας με αναπηρία», τόνισε η κα Ευθυμίου, ενόψει της εκδήλωσης, που θα αρχίσει στις 7 το βράδυ της 8ης Ιουνίου, στο «Ολύμπιον» (Πλατεία Αριστοτέλους).

Πέραν της υφυπουργού, στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ως ομιλητές ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης και ο υποδιοικητής της ΔΥΠΑ (Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης), Βασίλης Γεωργιάδης. Ο πρώτος θα παρουσιάσει την πρόοδο του ψηφιακού μετασχηματισμού του e-ΕΦΚΑ, το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που βρίσκεται σε εξέλιξη, τις παρεμβάσεις που οδήγησαν στη σημαντική επιτάχυνση της απονομής συντάξεων, καθώς και τις αλλαγές που υλοποιούνται στα ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία. Ο κ. Γεωργιάδης, από την πλευρά του, θα αναφερθεί στις δράσεις της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, τις γυναίκες, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και τα άτομα με αναπηρία, καθώς και στις πολιτικές αναβάθμισης δεξιοτήτων, που προετοιμάζουν τους εργαζόμενους για την αγορά εργασίας του μέλλοντος.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Νίκος Οικονόμου.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό.