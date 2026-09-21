Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για γκράφιτι στο γήπεδο «Κλ. Βικελίδης»

Στο επίκεντρο εισαγγελικής έρευνας βρίσκεται γκράφιτι, το οποίο σχεδιάστηκε σε εξωτερικό τοίχο του γηπέδου «Κλ. Βικελίδης», στη Θεσσαλονίκη.

Με αφορμή αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διατάχθηκε επείγουσα προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το μήνυμα που αποτυπώνεται στο γκράφιτι συνιστά προτροπή ή υποκίνηση σε βία κι εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστεί εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ