Θεσσαλονίκη: Εγκληματική συμμορία με ανήλικα μέλη έκλεβε δίκυκλα στην Καλαμαριά

Εξιχνιάστηκαν έπειτα από μεθοδική και επιστάμενη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς, πλήθος περιπτώσεων κλοπών δίκυκλων από την ευρύτερη περιοχή της Καλαμαριάς, καθώς και άλλων περιοχών της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 18χρονος, ο οποίος ήταν κρατούμενος στο Τ.Δ.Ε.Ε. Χαριλάου Αναλήψεως για απόπειρα κλοπής μοτοσικλέτας, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των άλλων δύο μελών της συμμορίας, ηλικίας 15 και 18 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και κλοπές κατ΄ εξακολούθηση.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα και συγκεκριμένα την αξιοποίηση πληροφοριών και την ανάλυση του τρόπου δράσης, οι δράστες συγκρότησαν εγκληματική συμμορία και, ενεργώντας με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, κατά το χρονικό διάστημα από τέλη Σεπτεμβρίου έως μέσα Δεκεμβρίου 2025 διέπραξαν δεκατρείς κλοπές δίκυκλων, εκ των οποίων μία σε απόπειρα, στην ευρύτερη περιοχή Καλαμαριάς και ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, αφού είχαν αναπτύξει δεξιότητες στο να θέτουν σε λειτουργία μοτοποδήλατα και μοτοσυκλέτες μικρού κυβισμού (τύπου «παπάκια» και «σκούτερ») τα αφαιρούσαν, προκειμένου, είτε να τα χρησιμοποιήσουν, είτε να μεταπωλήσουν κομμάτια τους ως ανταλλακτικά.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ όλα τα αφαιρεθέντα δίκυκλα ανευρέθηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.