Θεσσαλονίκη: Εγκαινιάζεται σήμερα το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά

Σήμερα (12/6),το πρωί θα εγκαινιαστεί το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στη δυτική Θεσσαλονίκη, και παράλληλα ο δήμος έχει προετοιμάσει ένα τριήμερο εκδηλώσεων για τον εορτασμό των εγκαινίων.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο δήμος Παύλου Μελά, εν όψει των εγκαινίων, ο δήμαρχος Δημήτρης Ασλανίδης τόνισε ότι το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά δεν αποτελεί ένα συνηθισμένο δημοτικό έργο, αλλά ένα σύνθετο, τεχνικά απαιτητικό και πρωτοποριακό εγχείρημα για τα ελληνικά δεδομένα. «Δεν μιλάμε για μια απλή ανάπλαση, ούτε για την κατασκευή ενός νέου πάρκου σε έναν καθαρό χώρο. Μιλάμε για τη μετατροπή ενός πρώην στρατιωτικού χώρου, με ιστορικό βάρος, κτηριακό απόθεμα, τεχνικές ιδιαιτερότητες και αυξημένες ανάγκες λειτουργίας, σε έναν ανοιχτό, ζωντανό, δημόσιο χώρο».

Η πρώτη φάση της ανάπλασης περιλαμβάνει τη φροντίδα του υφιστάμενου πρασίνου, την απομάκρυνση ξερών δέντρων, τη φύτευση 7.000 δέντρων και θάμνων, την εγκατάσταση σύγχρονων δικτύων αποχέτευσης, αποστράγγισης ομβρίων, ηλεκτροφωτισμού και υδροδότησης, την εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου και την κατασκευή των βασικών αξόνων κυκλοφορίας μέσα στο Πάρκο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα εγκαινίων του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά (12, 13, 14 Ιουνίου 2026) με είσοδο ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις.

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 11:00 – 12:00 Τελετή εγκαινίων 18:00 – 19:00 Εγκαίνια έκθεσης φωτογραφίας από τη Φωτογραφική Λέσχη «Όψεις» 19:00 – 20:00 Εκδήλωση μνήμης για τους 101 εκτελεσθέντες αντιστασιακούς 21:00 Συναυλία Στέλιος Ρόκκος. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου.

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 10:00 – 13:00 Δραστηριότητες για παιδιά προσχολικής ηλικίας 10:00 – 20:00 Αθλοπαιδιές 10:30 – 11:00 Τοποθέτηση χρονοκάψουλας με μηνύματα μαθητών στους μαθητές του μέλλοντος 11:00 – 11:30 Παρουσίαση ταυτότητας πάρκου σε επισκέπτες 17:00 – 21:00 Τουρνουά τέννις 18:00 – 21:00 Δραστηριότητες για παιδιά προσχολικής ηλικίας 18:30 – 20:00 Γυμναστικές επιδείξεις (τμήματα Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους) 19:00 – 19:30 Παρουσίαση ταυτότητας πάρκου σε επισκέπτες 20:40 – 21:00 Μουσική επίδειξη από την μπάντα κρουστών TURUKUTU 21:00 Συναυλία Marseaux 22:00 Συναυλία ΑΝΩ ΚΑΤΩ