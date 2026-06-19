Θεσσαλονίκη: Εγκαινιάστηκε το πρώτο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στην Περαία

Προκειμένου να συμβάλλει στην στήριξη των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους, εγκαινιάστηκε το πρώτο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του δήμου Θερμαϊκού στην Περαία. Η νέα κοινωνική δομή, που δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, φιλοδοξεί να προσφέρει ουσιαστικές υπηρεσίες φροντίδας σε άτομα της τρίτης και της τέταρτης ηλικίας, ενισχύοντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα ζωής των ωφελούμενων.

Τα εγκαίνια πραγματοποίησαν η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά και ο δήμαρχος Θερμαϊκού Θεόδωρος Τζέκος.

«Ο τρόπος με τον οποίο μια κοινωνία στέκεται δίπλα στους ανθρώπους που χρειάζονται περισσότερη φροντίδα, περισσότερο χρόνο και μεγαλύτερη υποστήριξη είναι ίσως το πιο ουσιαστικό μέτρο του πολιτισμού και της ανθρωπιάς της. Και αυτή η ευθύνη δεν μπορεί να εξαντλείται σε λόγια, αλλά οφείλει να μετουσιώνεται σε πράξεις και σε σύγχρονες κοινωνικές δομές, που δίνουν ανάσες στις οικογένειες και επιτρέπουν στους ανθρώπους της τρίτης και της τέταρτης ηλικίας να συνεχίζουν να ζουν με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ενεργό παρουσία στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Αυτό ακριβώς εκφράζει το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Θερμαϊκού, που εγκαινιάζουμε σήμερα», ανέφερε στον χαιρετισμό της η κ. Αηδονά.

Η Περιφερειάρχης χαρακτήρισε το ΚΗΦΗ έργο με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, τονίζοντας ότι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

«Για εμάς, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εκεί βρίσκεται και η πραγματική αξία των ευρωπαϊκών πόρων. Δεν μετριέται μόνο στους προϋπολογισμούς ή στους δείκτες υλοποίησης. Μετριέται, κυρίως, στο κοινωνικό αποτέλεσμα που αφήνουν πίσω τους», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη συνεργασία της Περιφέρειας με τον Δήμο Θερμαϊκού για την υλοποίηση της νέας δομής.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Θεόδωρος Τζέκος επισήμανε ότι η λειτουργία του πρώτου ΚΗΦΗ στον Δήμο Θερμαϊκού αποτελεί σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών της περιοχής.

«Με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 446.000 ευρώ για την επόμενη πενταετία, δημιουργήσαμε μια σύγχρονη δομή δυναμικότητας 15 ατόμων. Κεντρική μας στόχευση είναι η αποτροπή της ιδρυματικής περίθαλψης για τους συμπολίτες μας τρίτης και τέταρτης ηλικίας, διασφαλίζοντας την αξιοπρεπή διαβίωσή τους στο φυσικό τους περιβάλλον, ενώ παράλληλα παρέχουμε ουσιαστική υποστήριξη στις οικογένειές τους», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν επίσης η αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελίνα Δερμεντζοπούλου, αντιδήμαρχοι του Δήμου Θερμαϊκού και ο γενικός γραμματέας του δήμου Ναθαναήλ Λαδόπουλος.

Οι υπηρεσίες του νέου ΚΗΦΗ

Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων λειτουργεί στην οδό Αμπελοκήπων 21Α, στην Περαία, διαθέτει δυναμικότητα 15 ατόμων και στελεχώνεται από νοσηλευτή, κοινωνικούς φροντιστές και βοηθητικό προσωπικό.

Στη δομή παρέχονται υπηρεσίες όπως:

Νοσηλευτική φροντίδα

Κάλυψη πρακτικών αναγκών καθημερινής διαβίωσης

Υποστήριξη ατομικής υγιεινής

Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης

Κοινωνική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη

Βασικοί στόχοι της λειτουργίας του ΚΗΦΗ είναι:

Η αξιοπρεπής διαβίωση των ηλικιωμένων στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.

Η διατήρηση της αυτονομίας, τηςκοινωνικής συμμετοχής και της επικοινωνίας τους.

Η πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας που διασφαλίζουν υγεία και ποιότητα ζωής.

Η δομή απευθύνεται σε άτομα της τρίτης και της τέταρτης ηλικίας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες αυτοεξυπηρέτησης και προέρχονται από οικογένειες οι οποίες αδυνατούν να παρέχουν την απαραίτητη φροντίδα λόγω εργασιακών, κοινωνικών, οικονομικών ή προβλημάτων υγείας.

Σκοπός του ΚΗΦΗ είναι η παραμονή των ηλικιωμένων στο οικείο περιβάλλον τους, η διατήρηση της οικογενειακής συνοχής, η αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο των ίδιων όσο και των οικογενειών τους.