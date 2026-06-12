Θεσσαλονίκη: Εγκαινιάστηκε το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά

Από φωνές μικρών και μεγάλων γέμισε το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, το οποίο εγκαινιάστηκε σήμερα παρουσίαπλήθους προσκεκλημένων και πολιτών. Μια έκταση 340 στρεμμάτων, που για δεκαετίες ήταν στρατόπεδο και στη διάρκεια της Κατοχής αποτέλεσε τόπο μαρτυρίου και θυσίας για 101 πατριώτες που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα, αποδόθηκε ως χώρος πρασίνου και αναψυχής στην τοπική κοινωνία της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Με 7.000 επιπλέον δέντρα και θάμνους, με δύο παιδικές χαρές, ένα πάρκο σκύλων, δύο γήπεδα τένις, με υπαίθρια όργανα γυμναστικής, με παγκάκια και κιόσκια, με νέα περίφραξη και με κτίρια που θα συνεχίζουν να ανακατασκευάζονται το επόμενο διάστημα, για νέες χρήσεις, το Μητροπολιτικό Πάρκο άνοιξε τις πύλες του και παραδόθηκε επίσημα στο κοινό.

Λίγο μετά τις 11 το πρωί τελέστηκε αγιασμός στην «Είσοδο 1», μπροστά από τη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη από τον Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβα ο οποίος κάλεσε την κυβέρνηση να συνεχίσει την χρηματοδότηση για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου και ακολούθησαν τα εγκαίνια με χαιρετισμούς του υπουργού Επικρατείας ‘Ακη Σκέρτσου, του Ευρωπαίου Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολου Τζιτζικώστα, της περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνάς Αηδονά και του δημάρχου Παύλου Μελά Δημήτρη Ασλανίδη.

Α.Ασλανίδης: Σήμερα ανοίγει ένας τόπος που για δεκαετίες έμενε κλειστός

«Σήμερα ανοίγει ένας ολόκληρος τόπος στους ανθρώπους του. Σε αυτούς που πραγματικά ανήκει. Ένας τόπος που για δεκαετίες έμενε κλειστός. Που οι κάτοικοι της Σταυρούπολης, της Πολίχνης, της Ευκαρπίας τον περνούσαν καθημερινά, τον είχαν μέσα στη ζωή τους, αλλά όχι στην καθημερινότητά τους. Τον έβλεπαν από τα παράθυρά τους. Τον γνώριζαν από το περίγραμμά του, από τις μάντρες. Τον ήξεραν χωρίς να τον ξέρουν. Αυτό, από σήμερα, αλλάζει. Σήμερα οι πύλες ανοίγουν. Και μαζί τους ανοίγει κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα πάρκο», δήλωσε ο δήμαρχος Παύλου Μελά ανοίγοντας τον «κύκλο» των χαιρετισμών των εγκαινίων.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «στον συγκεκριμένο χώρο δεν θα ερχόμαστε μόνο να περπατήσουμε. Θα ερχόμαστε να μάθουμε, να συνδέσουμε τη Θεσσαλονίκη του χθες με τη Θεσσαλονίκη του αύριο». Παράλληλα ο δήμαρχος ζήτησε από τους κατοίκους να μην αφήσουν το Μητροπολιτικό Πάρκο «να μαραζώσει από αδιαφορία ή να πληγωθεί από βανδαλισμούς. Κάθε δέντρο, κάθε παγκάκι, κάθε μονοπάτι είναι δημόσιο αγαθό. Είναι δικό μας. Και επειδή είναι δικό μας, το φροντίζουμε».

Συμπλήρωσε, δε, πως σήμερα εγκαινιάζεται η πρώτη φάση του μεγάλου αυτού του έργου που αποτελεί «σπουδαία αρχή, όχι τέλος» λέγοντας πως θα ακολουθήσουν οι αναπλάσεις και άλλων κτιρίων που είναι εγκαταλελειμμένα στο χώρο, ενώ ευχαρίστησε όλες τις προηγούμενες διοικήσεις που «έτρεξαν» για να κερδηθεί το πρώην στρατόπεδο και να αποδοθεί στους πολίτες.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του κ. Ασλανίδη, μαθητές από τη χορωδία του 16ου Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης τραγούδησαν ενώπιον των προσκεκλημένων την «Προσευχή» ενώ προσέφεραν σε όλους από ένα κλαδί ελιάς.

Απ.Τζιτζικώστας: Στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης χρωστάμε όλοι πολλά

«Το συγκεκριμένο πάρκο είναι η πιο τρανή απόδειξη ότι όλοι μαζί συνειδητά, συνεργατικά και αποφασιστικά καθορίζουμε το μέλλον μας. Καθορίζουμε πώς θέλουμε να ζούμε. Πώς είναι και πώς θα είναι οι πόλεις μας, η χώρα. Και πέρα από αυτό μας δείχνει ότι μπορούμε να σβήσουμε το γκρι, να σπάσουμε το τσιμέντο, να δημιουργήσουμε ελεύθερο χώρο, εκεί όπου μέχρι χθες υπήρχε αποκλεισμός. Να αξιοποιήσουμε αυτό που μέχρι χθες ήταν εγκαταλελειμμένο και να μετατρέψουμε τα χαλάσματα σε μουσεία», είπε στον δικό του χαιρετισμό ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ο οποίος στη θητεία του ως περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδότησε ένα μέρος του έργου.

Είπε, επίσης, ο κ. Τζιτζικώστας πως «το έργο αυτό μόλις ξεκίνησε» και πρόσθεσε: «μπορεί σήμερα να ανοίγουμε τις πύλες στους πολίτες όμως αυτό που βλέπετε είναι η πρώτη φάση. Έχουμε πολύ δουλειά ακόμη μπροστά μας για να φτάσει το πάρκο αυτό να είναι ένα πάρκο που θα ταιριάζει σε μία σύγχρονη, ευρωπαϊκή πόλη. Και θα χρειαστούμε τη στήριξη όλων».

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν για να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία το Μητροπολιτικό Πάρκο αλλά και τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας πως «έδειξε ξεχωριστό ενδιαφέρον γι αυτό το έργο από την πρώτη στιγμή. Τα τελευταία χρόνια σε όλη τη Θεσσαλονίκη και τη βόρεια Ελλάδα βρίσκονται σε εξέλιξη έργα που ο τόπος μας δεν είχε δει εδώ και δεκαετίες».

«Σε αυτή τη δυτική πλευρά της πόλης χρωστάμε όλοι πολλά. Μια πλευρά που δικαιολογημένα ζητούσε περισσότερα. Περισσότερες υποδομές, περισσότερη προσοχή», συμπλήρωσε ο κ.Τζιτζικώστας.

Άκης Σκέρτσος: Η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης είναι μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση

Ανεβαίνοντας στο βήμα για τον δικό του χαιρετισμό ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, ξεκίνησε σε πιο προσωπικό τόνο ενθυμούμενος πως γεννήθηκε και μεγάλωσε στη δυτική Θεσσαλονίκη, πως πήγε σχολείο, έπαιξε στις αλάνες, ενώ εδώ συνεχίζουν να ζουν άνθρωποι που αγαπά και νοιάζεται.

«Η δυτική Θεσσαλονίκη είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνησή μας», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός με αφορμή τα εγκαίνια του Μητροπολιτικού Πάρκου. «Τα τελευταία χρόνια κάτι αλλάζει και δεν σταματάμε εδώ», ανέφερε και πρόσθεσε πως η ανάπλαση παλαιών στρατοπέδων μέσα στον αστικό ιστό αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτικές επιλογές για τις σύγχρονες πόλεις.

«Οι πόλεις του 21ου αιώνα δεν χρειάζονται άλλους φράχτες και αποκλεισμούς. Χρειάζονται ανοιχτούς προσβάσιμους ασφαλείς δημόσιους χώρους. Χρειάζονται χώρους όπου τα παιδιά θα παίζουν με ασφάλεια. Όπου οι νέοι θα αθλούνται. Όπου οι μεγαλύτεροι θα περπατούν και θα συναντιούνται. Χώρους πολιτισμού, εκπαίδευσης, αναψυχής και συλλογικής μνήμης», σημείωσε.

Ο ίδιος συμπλήρωσε πως το Μητροπολιτικό Πάρκο δεν αποτελεί ένα απομονωμένο έργο. «Δεν είναι μια φωτεινή εξαίρεση μέσα σε ένα σκοτεινό τοπίο. Είναι μέρος ενός συνολικού σχεδίου που αλλάζει τη γεωγραφία των ευκαιριών στη Θεσσαλονίκη. Για πρώτη φορά εδώ και πολλές δεκαετίες, η δυτική Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου παρεμβάσεων που αφορούν το περιβάλλον, την υγεία, την παιδεία, τις μεταφορές, τον πολιτισμό, την κοινωνική πολιτική και την ανάπτυξη».

Παράλληλα έκανε αναφορά στο περιαστικό δάσος της Ευκαρπίας που παραδίδεται δωρεά του επιχειρηματία Σταύρου Ανδρεάδη, ενώ επισήμανε ότι δρομολογείται η αξιοποίηση του στρατοπέδου Καρατάσιου για τη δημιουργία του νέου αντικαρκινικού νοσοκομείου της πόλης. Στάθηκε στα νέα σχολεία που χτίζονται μέσω ΣΔΙΤ ενώ μίλησε για αναγεννήσεις των Κέντρων Υγείας και για την ανάπλαση στο Φιξ και το Μουσείο Ολοκαυτώματος.

Αθ.Αηδονά: Η στήριξη της ΠΚΜ δεν σταματά – Χρηματοδοτούμε με 7,7 εκατ. ευρώ τη δημιουργία του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού

Η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ.Αηδονά, από την πλευρά της, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «ιστορική για τη δυτική Θεσσαλονίκη και για ολόκληρη την πόλη που σήμερα αποκτά το πρώτο της Μητροπολιτικό Πάρκο» αλλά και ημέρα «δικαίωσης μιας μεγάλης συλλογικής προσπάθειας που διήρκησε πολλά χρόνια». Υπογράμμισε, δε, πως η στήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «δεν σταματά εδώ» προσθέτοντας πως χρηματοδοτείται μέσα από το νέο ΕΣΠΑ με επιπλέον 7,7 εκατ. ευρώ η δημιουργία του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού «ώστε το πάρκο να αποκτήσει ακόμη πιο ισχυρό αποτύπωμα».

Το φύτεμα της «αιώνιας» ελιάς

Μετά τους χαιρετισμούς των εγκαινίων, συμβολικά, ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Βαρνάβας, μαζί με τον υπουργό κ.Σκέρτσο, τον Ευρωπαίο Επίτροπο κ.Τζιτζικώστα, την περιφερειάρχη κ.Αηδονά αλλά και τον δήμαρχο κ.Ασλανίδη έριξαν χώμα στις ρίζες μίας «αιώνιας», όπως χαρακτηρίστηκε, ελιάς σε μία συμβολική κίνηση πως το Πάρκο θα ριζώσει και θα διατηρηθεί στο πέρασμα των χρόνων.

Στην τελετή των εγκαινίων, μεταξύ άλλων, έδωσαν το «παρών» ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, οι υφυπουργοί Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, η βουλευτής Επικρατείας Νεφέλη Χατζηϊωαννίδου, οι βουλευτές της ΝΔ Διαμαντής Γκολιδάκης, Δημήτρης Κούβελας, Φάνης Παππάς, του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Ράνια Θρασκιά, του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου, των Ανεξάρτητων Ελλήνων Σίμος Κουπέλογλου, ο συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης, αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι από όλο το νομό Θεσσαλονίκης και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορέων, των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ