Θεσσαλονίκη: Έφυγε από τη ζωή η Νίκη Μάνου – Ανδρεάδη

Έφυγε από τη ζωή η Νίκη Μάνου – Ανδρεάδη, πρώην πρόεδρος του ΔΣ του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, αναγνωρισμένη αρχιτέκτονας, καθηγήτρια στο ΑΠΘ και σύζυγος του επιχειρηματία και προέδρου του ομίλου SANI | IKOS, Σταύρου Ανδρεάδη.

Την είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο ίδιος ο επιχειρηματίας και σύζυγός της. «Η Νίκη Μανου Ανδρεάδη πέθανε. Ήταν ένας καλός, ικανός και ευαίσθητος άνθρωπος. Θα την αποχαιρετήσουμε σε στενό οικογενειακό κύκλο. Κρατήστε μια θέση στην καρδιά σας για αυτήν», έγραψε ο Στ. Ανδρεάδης.