Θεσσαλονίκη: ΕΔΕ για καταδίωξη TikToker

Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί μετά από μήνυση, που υπέβαλε γνωστός Tik Toker για περιστατικό, που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας υποστηρίζει ότι τον σταμάτησαν για έλεγχο στην οδό Λαγκαδά και έσπασαν το τζάμι του αυτοκινήτου του με λοστό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Tik Toker, ο οποίος επίσης συνελήφθη, φέρεται να ανέπτυξε ταχύτητα μετά τα διόδια της Ανάληψης, μπαίνοντας στην πόλη με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Μετά την καταγγελία, θα πραγματοποιηθεί ΕΔΕ για τους αστυνομικούς.