Θεσσαλονίκη: ΕΔΕ για καταδίωξη TikToker

Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί μετά από μήνυση, που υπέβαλε γνωστός Tik Toker για περιστατικό, που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας υποστηρίζει ότι τον σταμάτησαν για έλεγχο στην οδό Λαγκαδά και έσπασαν το τζάμι του αυτοκινήτου του με λοστό.