Θεσσαλονίκη: Δυσαρεστημένη η οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος του Μεγάλου Αλεξάνδρου ενόψει της συναυλίας

Αρκετές είναι οι αντιδράσεις που έχουν προκληθεί για την επερχόμενη (12 Σεπτεμβρίου) συναυλία του Αντώνη Ρέμου, για τα 30 χρόνια καριέρας του, κοντά στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην παραλία. Οι αντιδράσεις αφορούν στο σημείο που έχει τοποθετηθεί η σκηνή.

Τη δική της αντίδραση εξέφρασε και η οικογένεια του γλύπτη του αγάλματος, Ευάγγελου Μουστάκα(το 1974 είχε στηθεί αυτή η σύνθεση) και μέσω δικηγόρων έχει σταλεί ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία η οικογένεια του γλύπτη είναι δυσαρεστημένη, καθώς δεν δόθηκε -όπως λένε- ο απαιτούμενος σεβασμός στο συγκεκριμένο τοπόσημο της Θεσσαλονίκης, καθώς πια έχει γίνει μέρος του σκηνικού και δεν φαίνεται το έργο.

Αναμένεται μάλιστα να κινηθούν νομικά, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.