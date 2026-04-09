Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις νεαρών για επίθεση σε ανήλικο

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, απογευματινές ώρες χθες (08/04), για επίθεση σε βάος ανήλικου στην πειροχή της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για έναν 20χρονο κι έναν ανήλικο, σε βάρος των οποίων σχημάτισαν δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί Ερασιτεχνικού και Επαγγελματικού Αθλητισμού και για σωματική βλάβη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μετά από αστυνομική έρευνα, διαπιστώθηκε ότι οι δύο νεαροί νωρίτερα την ίδια ημέρα σε περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνος, αφού προσέγγισαν έναν ανήλικο, με χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσαν μπλούζα που έφερε διακριτικά αθλητικού συλλόγου της πόλης.

Μάλιστα, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στον 36χρονο πατέρα του ανήλικου που συνελήφθη, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.