Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά στον Εύοσμο

Συνελήφθησαν δύο άτομα στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από μεταξύ τους αγοραπωλησία εξαρτησιογόνων ουσιών.

Πρόκειται για 33χρονη και 49χρονο ημεδαπούς, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες χθες (12-10-2026) στην οικία της 33χρονης στην περιοχή του Ευόσμου, κατελήφθη ο 49χρονος να έχει αγοράσει έναντι χρηματικού ποσού ποσότητα ηρωίνης συνολικού βάρους (0,35) γραμμαρίων, ενώ σε τσάντα που κατείχε η γυναίκα βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των (6.530) ευρώ, προερχόμενο από την παράνομη δραστηριότητά της.

Επιπλέον, στο προαύλιο της οικίας της βρέθηκε και κατασχέθηκε μία χάρτινη συσκευασία που περιείχε μικροποσότητα κάνναβης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.