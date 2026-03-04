Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για ανεξέλεγκτη απόρριψη μπάζων στον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου

Συνελήφθησαν δύο άτομα στη Θεσσαλονίκη για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά στην Προστασία του Περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα, αστυνομικοί του Α.Τ. Κορδελιού – Ευόσμου συνέλαβαν δύο άτομα ηλικίας 54 και 55 ετών, διότι ο πρώτος, ενεργώντας κατ’ εντολή του δεύτερου, που είχε την ιδιότητα του εργοδότη του, κατελήφθη να απορρίπτει, ανεξέλεγκτα, φορτίο στερεών αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (μπάζα προερχόμενα από ανακαίνιση), εντός περιφραγμένου οικοπέδου που χρησιμοποιούσε ο 55χρονος για το σκοπό αυτό, χωρίς να διαθέτει περιβαλλοντική αδειοδότηση από τις αρμόδιες Αρχές.

Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι, η μεταφορά του φορτίου έγινε με φορτηγό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του συγκεκριμένου εργοδότη. Σημειώνεται ότι, προκλήθηκε ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος με μεταβολή της γεωμορφολογίας του εδάφους, ενώ διαταράχθηκε η οικολογική ισορροπία της περιοχής. Σχετική δικογραφία σχηματίζουν αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΓΑΔΘ