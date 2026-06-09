Θεσσαλονίκη: Δύο συγκεντρώσεις σήμερα στην πόλη

Δύο συγκεντρώσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη (9/6) στη Θεσσαλονίκη.

Στις 13:30, εκπαιδευτικοί θα πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία έξω από το ΥΜΑΘ, καταγγέλλοντας περικοπές στους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και τις προσλήψεις αναπληρωτών για το επόμενο σχολικό έτος. Οι ίδιοι ζητούν μαζικούς μόνιμους διορισμούς για την κάλυψη όλων των κενών στην εκπαίδευση καθώς και αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την παιδεία.

Το απόγευμα στις 19:00, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου θα συγκεντρωθούν στο πάρκο Νίκου Παπάζογλου (πρώην Αγ. Θεράποντα) στην Κάτω Τούμπα, με κεντρικό σύνθημα «κάτω τα χέρια από τα Προσφυγικά – Νίκη στις απεργίες πείνας».