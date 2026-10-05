Θεσσαλονίκη: Δωρεάν περιπατητική ξενάγηση στις 10 Οκτωβρίου στην Άνω Πόλη

Περιπατητικές ξεναγήσεις, με δωρεάν συμμετοχή, σε διάφορα μνημεία της Άνω Πόλης πραγματοποιεί η Γ’ Κοινότητα του δήμου Θεσσαλονίκης.

Για το έτος 2026, η πέμπτη δωρεάν ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026.

Σκοπός των ξεναγήσεων είναι να γνωρίσουν οι κάτοικοι, οι δημότες αλλά και οι επισκέπτες τα μνημεία, τις εκκλησίες και τις γειτονιές της Άνω Πόλης.

Η ξενάγηση θα είναι περιπατητική από διπλωματούχο ξεναγό, διάρκειας τριών ωρών, με ώρα εκκίνησης τις 10:30 π.μ., με σημείο συνάντησης τον Πύργο Τριγωνίου, στην παρακάτω διαδρομή:

Αφετηρία: Πύργος Τριγωνίου, ώρα 10:30 π.μ.

Πύργος Τριγωνίου, Τείχη, Ισλαχανέ, Πλατεία Καλλιθέας, Βυζαντινό Λουτρό, Πλατεία Ρομφέη (Κουλέ καφέ), κτήρια οδού Θεοφίλου, Ι.Ν. Προφήτη Ηλία και Διοικητήριο.

Οι δηλώσεις συμμετοχής για την πέμπτη ξενάγηση θα γίνονται στο τηλέφωνο 2313318277 της Γ’ Κοινότητας (οδός Θεοφίλου 25), δηλώνοντας ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, από την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 και έως ότου συμπληρωθούν οι 35 διαθέσιμες θέσεις.

Σε περίπτωση αναβολής της ξενάγησης λόγω καιρικών συνθηκών, η αναβολή θα ανακοινώνεται στο Facebook της Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας, 24 ώρες πριν την έναρξη και στο portal του Δήμου Θεσσαλονίκης.