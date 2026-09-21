Θεσσαλονίκη: Δωρεάν είσοδος το Σαββατοκύριακο στον Λευκό Πύργο

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού συμμετέχει στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς που για το 2026 έχουν τον τίτλο «Κληρονομιά σε κίνδυνο – αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός».

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, με τον φετινό εορτασμό επιχειρείται η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τους ποικίλους κινδύνους που απειλούν τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά μας. Το θέμα προσφέρει τη δυνατότητα αναστοχασμού για την προστασία και τη διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ο εορτασμός διαρκεί από την Παρασκευή 25 ως την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026.

Φέτος το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού συνεργάζεται με τον δήμο Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο του εορτασμού, μία ομάδα ατόμων από ΚΑΠΗ του δήμου Θεσσαλονίκης θα πάρουν μέρος στη δράση με τίτλο «Αναζητώντας επαγγέλματα που χάνονται».

Το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου η είσοδος στον Λευκό Πύργο στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού είναι δωρεάν για όλους τους επισκέπτες.