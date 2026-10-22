Θεσσαλονίκη: Δωρεά οργάνων από 61χρονο που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Παπανικολάου

Την επιτυχή ολοκλήρωση διαδικασίας δωρεάς οργάνων από 61χρονο που νοσηλευόταν στην Β΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ανακοίνωσε το ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου».

Το χειρουργείο ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 21 Οκτωβρίου για τη διαδικασία λήψης νεφρών και κερατοειδών από τις εξειδικευμένες χειρουργικές ομάδες της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο και της Α΄ Οφθαλμολογικής Κλινικής ΑΠΘ του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.

Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα μοσχευμάτων κερατοειδούς στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ και στο ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Για την υλοποίηση της δωρεάς συνεργάστηκαν το προσωπικό της Β΄ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, του Καρδιολογικού τμήματος, του Βρογχοσκοπικού, Ακτινολογικού, Παθολογοανατομικού, Μικροβιολογικού, Βιοχημικού, Αιματολογικού Εργαστηρίου, καθώς και του Εργαστηρίου Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας και το ΕΚΑΒ.

Η διοίκηση του ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου» σε ανακοίνωσή του εκφράζει τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια του δότη για την ύψιστη πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης, καθώς και προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου, κ. Νικήτας Παπαδόπουλος και η αναπληρώτρια Διοικήτρια, κ. Ανατολή Κωνσταντινίδου με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων που έχει καθιερωθεί την 1η Νοεμβρίου απευθύνει μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας στους συνανθρώπους μας σε λίστα αναμονής για μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. «Πίσω από κάθε δωρεά οργάνων και κάθε μεταμόσχευση βρίσκεται το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό του Νοσοκομείου μας αλλά και κάθε νοσοκομείου-λήπτη της χώρας, όπου διενεργούνται οι μεταμοσχεύσεις που εργάζεται με υπευθυνότητα και σεβασμό για τον δότη, το λήπτη και τις οικογένειες τους», σημειώνουν.

Η δωρεά οργάνων μετά το τέλος της ζωής αποτελεί την ύψιστη έκφραση αλληλεγγύης και ελπίδας. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» στην ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην προώθηση και υποστήριξη αυτής της ανώτατης πράξης προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.