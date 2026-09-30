Θεσσαλονίκη: Δώρα ζωής με δωρεά κερατοειδών από 72χρονο στο Παπανικολάου

Χάρη στη δωρεά κερατοειδών από 72χρονο άνδρα, ο οποίος νοσηλευόταν στην Α΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου», το δώρο της ζωής απέκτησε ουσιαστικό νόημα για συνανθρώπους μας.

Η διαδικασία λήψης κερατοειδών ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την εξειδικευμένη χειρουργική ομάδα της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και μεταφέρθηκαν άμεσα στην Τράπεζα μοσχευμάτων κερατοειδούς στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων με τη συμβολή του ΕΚΑΒ

Η Διοίκηση του ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου» εκφράζει τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια του δότη για την ύψιστη πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης, καθώς και προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η δωρεά οργάνων μετά το τέλος της ζωής αποτελεί την ύψιστη έκφραση αλληλεγγύης και ελπίδας. Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην προώθηση και υποστήριξη αυτής της ανώτατης πράξης προσφοράς προς τον συνάνθρωπο.