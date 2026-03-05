Θεσσαλονίκη: Δώρα ζωής από 50χρονο που νοσηλευόταν στο «Παπανικολάου»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (5/03) η διαδικασία λήψης οργάνων από 50χρονο άνδρα που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» Θεσσαλονίκης.

Οι συγγενείς του 50χρονου αποφάσισαν να δώσουν την συγκατάθεση τους για δωρεά οργάνων του.

Σύμφωνα με το νοσοκομείο το χειρουργείο με έναρξη τα ξημερώματα από Τετάρτη προς Πέμπτη 5 Μαρτίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία για τη διαδικασία λήψης πνευμόνων, νεφρών, ήπατος και κερατοειδών.

Τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα στο Ωνάσειο Νοσοκομείο, στο ΓΝΘ Ιπποκράτειο, στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών και οι κερατοειδείς στο ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Οι μεταμοσχευτικές επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από τις εξειδικευμένες ομάδες της Μονάδας Μεταμόσχευσης του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων Καρδιάς Πνευμόνων του Ωνάσειου Νοσοκομείου, από την Οφθαλμολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Οι κερατοειδής ιστοί μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Μοσχευμάτων του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.

Η Διοίκηση του ΓΝΘ «Γεώργιος Παπανικολάου» με ανακοίνωση της εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια για την ύψιστη πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης, καθώς και προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.