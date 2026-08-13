Θεσσαλονίκη: Δωμάτια στους πληγέντες από την πυρκαγιά στη Χαλκιδική διαθέτουν οι ξενοδόχοι

Δωμάτια στους πληγέντες από την πυρκαγιά, που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Σίβηρης, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, διαθέτουν τόσο οι ξενοδόχοι της Χαλκιδικής, όσο και της Θεσσαλονίκης.

«Οι ξενοδόχοι της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού και την Πολιτική Προστασία ενεργοποιήσαμε την πλατφόρμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τη φιλοξενία όλων των πληγέντων από τη φωτιά. Οι συνάδελφοι μπορούν να αναρτήσουν πόσα κενά δωμάτια υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τη φιλοξενία όσων έχουν ανάγκη», δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο Γρηγόρης Τάσιος, πρόεδρος της ‘Ενωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής.

Εξαιτίας του Δεκαπενταύγουστου η Χαλκιδική έχει πληρότητα στα ξενοδοχεία της τάξης του 90% και για το λόγο αυτό ζητήθηκε από τον κ.Τάσιο η συνδρομή και των συναδέλφων από τη Θεσσαλονίκη ώστε να καλυφθούν πλήρως οι όποιες ανάγκες προκύψουν.

«Δεν ξέρουμε πόσοι είναι οι πληγέντες κι εμείς πρέπει να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι όσον αφορά τη φιλοξενία τους», συμπλήρωσε ο κ.Τάσιος.

Σημειώνεται πως η ειδική πλατφόρμα που τέθηκε σε λειτουργία για την προσωρινή διαμονή των πληγέντων από τη δασική πυρκαγιά στην περιοχή του δήμου Κασσάνδρας λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η δράση υλοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, με στόχο την εξασφάλιση προσωρινής φιλοξενίας για τους πολίτες που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά.

ΑΠΕ-ΜΠΕ