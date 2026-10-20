Θεσσαλονίκη: Δοκιμές φωταγώγησης του Λευκού Πύργου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ανάδειξης του Λευκού Πύργου με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης να πραγματοποιεί ήδη δοκιμές στη φωταγώγηση του εμβληματικού μνημείου.

Εδώ και εβδομάδες γύρω από τον Λευκό Πύργο είχαν στηθεί σκαλωσιές για τις εργασίες που γίνονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ώστε τα σημαντικότερα μνημεία του ιστορικού μετώπου της Θεσσαλονίκης να αποκτήσουν ενιαία φωτιστική ταυτότητα, με σκοπό την ανάδειξη των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών τους.

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Όπως είχε αποκαλύψει τις προηγούμενες μέρες από τη Θεσσαλονίκη, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ο φωτισμός του Λευκού Πύργου αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του έτους, ενώ οι παρεμβάσεις δεν θα σταματήσουν εκεί αφού ο ενιαίος σχεδιασμός περιλαμβάνει και την ανάδειξη των βυζαντινών τειχών της πόλης, μεταξύ των οποίων η περιοχή του Τριγωνίου και το Επταπύργιο.

Η κ. Μενδώνη είχε αναφέρει ότι στόχος του νέου φωτισμού είναι να αναδειχθούν οι λεπτομέρειες των μνημείων και παράλληλα να ενισχυθεί η νυχτερινή εικόνα του ιστορικού τοπίου της Θεσσαλονίκης.