Θεσσαλονίκη: Δήθεν τραπεζικός απέσπασε κωδικούς από ηλικιωμένη και της ξάφρισε τον λογαριασμό

Πέραν της αστυνόμευσης του Νομού Θεσσαλονίκης με πεζές και εποχούμενες περιπολίες, συστηματικές και στοχευμένες δράσεις που οδηγούν σε αυτόφωρες συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης διενεργούν έρευνες σχετικά με υποθέσεις που έλαβαν χώρα σε προγενέστερο χρόνο, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, Δέλτα, Νεάπολης – Συκεών και Χαλκηδόνος εξιχνίασαν συνολικά:

(11) διαρρήξεις που έλαβαν χώρα σε καταστήματα, εταιρεία, οικίες και σχολείο,

(1) απόπειρα διάρρηξης σε εταιρεία

(2) διαρρήξεις οχημάτων

(2) κλοπές δικύκλων

(1) κλοπή από κατάστημα και

(1) περίπτωση απάτης κατά την οποία, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και με το πρόσχημα ότι η συνομιλία γίνεται με υπάλληλο τράπεζας, αποσπάστηκαν τραπεζικοί κωδικοί και αφαιρέθηκε χρηματικό ποσό από τραπεζικό λογαριασμό 67χρονης.

πράξεις που τελέστηκαν κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025, σε περιοχές της εδαφικής τους αρμοδιότητας.

Κατά την έρευνα αξιολογήθηκε προανακριτικό υλικό και με τη βοήθεια αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δεκατεσσάρων εμπλεκόμενων ατόμων στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες.

Η λεία τους περιλαμβάνει το συνολικό χρηματικό ποσό των (19.750) ευρώ, κοσμήματα, ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά είδη, είδη ρουχισμού και υπόδησης συνολικής χρηματικής αξίας μεγαλύτερης των (16.850) ευρώ και προσωπικά έγγραφα-αντικείμενα των παθόντων.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.