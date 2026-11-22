Φωτιά εκδηλώθηκε, τα ξημερώματα της Κυριακής (22/11) σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα με δέκα πυροσβέστες και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Σε ανακοίνωσή του, ο δήμος Καλαμαριάς επισημαίνει ότι ένα ακόμη περιστατικό φωτιάς αναδεικνύει την ανάγκη για να προστατευτεί ο χώρος.

«Για ακόμη μία φορά, το πρώην στρατόπεδο Κόδρα βρέθηκε αντιμέτωπο με μια πυρκαγιά, που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο που είχε πληγεί και στο παρελθόν. Το νέο περιστατικό αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη προστασίας και διάσωσης του Κόδρα. Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε τα κτήριά του να καταστρέφονται το ένα μετά το άλλο. Κάθε μέρα που περνά, χάνεται πολύτιμος χρόνος για τη διάσωση και την αποκατάστασή τους. Η προστασία ενός χώρου περίπου 350 στρεμμάτων, κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και ιστορικού τόπου, δεν μπορεί να αποτελεί υπόθεση μόνο του Δήμου Καλαμαριάς. Απαιτεί την άμεση και ουσιαστική συνεργασία των αρμόδιων Υπουργείων, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και όλων των εμπλεκόμενων κρατικών υπηρεσιών» αναφέρει η ανακοίνωση και προσθέτει:

«Η διαφύλαξη της ιστορικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς του Κόδρα αποτελεί συλλογική ευθύνη, που πρέπει επιτέλους να αποτυπωθεί σε συγκεκριμένες αποφάσεις, χρηματοδοτήσεις και παρεμβάσεις.

Σε αυτές τις συνθήκες, και ενώ ο Δήμος Καλαμαριάς βρίσκεται αντιμέτωπος με δικαστικές αποφάσεις για αποζημιώσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, που απειλούν την ίδια την βιωσιμότητά του, συνεχίζει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να υλοποιεί παρεμβάσεις για την προστασία και το μέλλον του Κόδρα.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, οι υπηρεσίες του πραγματοποίησαν νέα εκτεταμένη επιχείρηση καθαρισμού, απομακρύνοντας απορρίμματα και συσσωρευμένα αντικείμενα από πρόχειρη εγκατάσταση ρακοσυλλέκτη.

Παράλληλα, έχει εξασφαλιστεί μετά από χρόνια παροχή νερού στον χώρο, ενώ έχει παραχωρηθεί η χρήση μη διατηρητέου κτηρίου σε εθελοντική ομάδα για τη λειτουργία πυροφυλακίου και την ενίσχυση της πυροπροστασίας.

Την ίδια ώρα, προχωρά η εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου (Master Plan) για το μέλλον του Κόδρα, ενώ η Δημοτική Αρχή συνεργάζεται με το Πράσινο Ταμείο για την εξεύρεση χρηματοδότησης των απαλλοτριώσεων και συνεχίζει τις προσπάθειες για την αξιοποίηση πρόσθετων χρηματοδοτικών εργαλείων. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι το Κόδρα να αποτελέσει το επόμενο μεγάλο έργο της Θεσσαλονίκης, με την ολοκληρωμένη προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξή του σε έναν μεγάλο υπερτοπικό πνεύμονα πρασίνου, πολιτισμού και αναψυχής.

Για να γίνει, όμως, αυτός ο στόχος πραγματικότητα, δεν αρκούν οι προσπάθειες του Δήμου.

Απευθύνουμε επείγουσα έκκληση προς την Πολιτεία, τα συναρμόδια Υπουργεία και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να αναλάβουν ενεργό ρόλο και να συμβάλουν έμπρακτα στην προστασία του Κόδρα.

Με ουσιαστικό συντονισμό, εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων και άμεσες λύσεις στα χρόνια ιδιοκτησιακά και θεσμικά ζητήματα που εμποδίζουν την αποκατάσταση και την αξιοποίησή του.

Ο Δήμος Καλαμαριάς θα συνεχίσει να παρεμβαίνει, να σχεδιάζει και να διεκδικεί. Δεν μπορεί όμως να επωμίζεται μόνος του το βάρος μιας υπόθεσης που αφορά σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη και απαιτεί τη συνδρομή της Πολιτείας.Το Κόδρα δεν μπορεί να συνεχίσει να πληρώνει το τίμημα της εγκατάλειψης και των διαχρονικών εκκρεμοτήτων».