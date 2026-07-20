Θεσσαλονίκη: Δήμοι ανοίγουν κλιματιζόμενους χώρους λόγω καύσωνα – Δωρεάν είσοδος στο Κολυμβητήριο Ωραιοκάστρου

Μέτρα προστασίας για τους πολίτες λαμβάνουν οι δήμοι Ωραιοκάστρου και Νεάπολης-Συκεών και ο δήμος Καλαμαριάς, διαθέτοντας κλιματιζόμενους χώρους για τις ευπαθείς ομάδες, ενώ στο Ωραιόκαστρο η είσοδος στο δημοτικό κολυμβητήριο θα είναι δωρεάν.

Μέτρα προστασίας των πολιτών από το κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα θέτουν σε εφαρμογή δήμοι της Θεσσαλονίκης, διαθέτοντας κλιματιζόμενους χώρους για την παραμονή πολιτών, κυρίως ηλικιωμένων και άλλων ευπαθών ομάδων. Στον δήμο Ωραιοκάστρου, παράλληλα, αποφασίστηκε η δωρεάν είσοδος στο Δημοτικό Κολυμβητήριο «Άγγελος Βλαχόπουλος» για την Τρίτη 21/7 και την Τετάρτη 22/7.

Με απόφαση του δημάρχου Ωραιοκάστρου Παντελή Τσακίρη, το δημοτικό κολυμβητήριο θα λειτουργήσει με ελεύθερη είσοδο, προσφέροντας στους πολίτες έναν ασφαλή χώρο δροσιάς κατά τη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών. Για τη χρήση της πισίνας απαιτείται η τήρηση του προβλεπόμενου υγειονομικού πρωτοκόλλου και η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Παράλληλα, όσο διαρκεί το κύμα καύσωνα, οι κλιματιζόμενες αίθουσες των ΚΑΠΗ στις δημοτικές ενότητες Ωραιοκάστρου, Καλλιθέας και Μυγδονίας θα παραμένουν στη διάθεση των πολιτών κατά τις ώρες λειτουργίας τους.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του κολυμβητηρίου στο τηλέφωνο 2310 690793.

Αντίστοιχα μέτρα εφαρμόζει και ο δήμος Νεάπολης-Συκεών, θέτοντας στη διάθεση δημοτών και κατοίκων πέντε κλιματιζόμενα ΚΑΠΗ, τα οποία θα λειτουργούν σήμερα, Δευτέρα και αύριο, Τρίτη από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, προκειμένου να εξυπηρετήσουν όσους χρειάζονται προστασία από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Γ’ Κ.Α.Π.Η. Συκεών 2310622233, Β’ Κ.Α.Π.Η. Συκεών 2311225122, 2310639619, Α’ Κ.Α.Π.Η. Νεάπολης 2310614196, Κ.Α.Π.Η. Αγίου Παύλου 2310207361, Κ.Α.Π.Η. Ευαγγελίστριας 2310248961.

Οι δημοτικές αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις τις θερμές ώρες της ημέρας, να παραμένουν ενυδατωμένοι, να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και να δείχνουν ιδιαίτερη μέριμνα για ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή.