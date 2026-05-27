Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος 47χρονου για ληστεία και διαρρήξεις με λεία άνω των 11.000 ευρώ

Εξιχνιάστηκε ληστεία και τέσσερις διαρρήξεις σπιτιών που έλαβαν χώρα στις περιοχές Ν. Μηχανιώνας, Επανομής και Μεσημερίου – Δικογραφία κατά 47χρονοου που κρατείται

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού με την αξιολόγηση προανακριτικού υλικού, εξιχνίασαν υπόθεση ληστείας και τεσσάρων διαρρήξεων σπιτιών που έλαβαν χώρα στις περιοχές Νέας Μηχανιώνας, Επανομής και Μεσημερίου κατά το χρονικό διάστημα τέλη Μαρτίου – τέλη Απριλίου 2026.

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του δράστη, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Πρόκειται για έναν 47χρονο, ο οποίος, στο πλαίσιο της δράσης του, κατάφερε να αφαιρέσει το συνολικό χρηματικό ποσό των 4.190 ευρώ και χρυσαφικά συνολικής αξίας 7.400 ευρώ.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ σημειώνεται ότι ο 47χρονος βρίσκεται ήδη σε κατάστημα κράτησης της χώρας.