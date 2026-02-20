Θεσσαλονίκη: Δικάζονται σήμερα οι 38 που συνελήφθησαν μετά από αστυνομική επιχείρηση στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ

Στο Αυτόφωρο αναμένεται να δικαστούν σήμερα τα 38 άτομα που συνελήφθησαν το βράδυ της περασμένης Τρίτης (17/2) έπειτα από αστυνομική επιχείρηση που είχε πραγματοποιηθεί, στον χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και πέριξ αυτής, όπου παρέμεναν άτομα παρά την απαγόρευση των πρυτανικών αρχών για εκδηλώσεις μετά τις 22:00, που δεν έχουν ακαδημαϊκό και ερευνητικό χαρακτήρα.

Συνελήφθησαν 38 άτομα, εκ των οποίων τα 36 πλησίον του Αλεξάνδρειου Αθλητικού Μελάθρου και δύο σε χώρο του Α.Π.Θ.

Σήμερα τα 38 άτομα αναμένεται να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας, ενώ 33 εξ αυτών αρνήθηκαν να συνεργαστούν στη δακτυλοσκόπησή τους και κατηγορούνται επιπλέον για το αδίκημα της απείθειας.

Η δίκη είχε αναβληθεί όταν είχαν προσαχθεί στο Αυτόφωρο μετά τη δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας. Οι κατηγορούμενοι είχαν ζητήσει να προέλθουν για να καταθέσουν οι μάρτυρες – αστυνομικοί, καθώς οι περισσότεροι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι ήταν έξω από τα κτίρια του ιδρύματος, επομένως δεν υπήρξε καμία διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Από τις 9.00 το πρωί είναι σε εξέλιξη στα δικαστήρια συγκέντρωση συμπαράστασης στους φοιτητές.