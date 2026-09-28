Θεσσαλονίκη: Δικάζεται ο 40χρονος αλλοδαπός που δραπέτευσε από νοσοκομείο

Σήμερα είναι προγραμματισμένη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης η δίκη του 40χρονουαλλοδαπού, ο οποίος είχε δραπετεύσει με μία κινηματογραφική απόδραση, πριν από περίπου 15 μέρες, από το νοσοκομείο Σερρών.

Τότε είχε ζητήσει λέγοντας ότι δεν είναι καλά, να μεταφερθεί στο νοσοκομείο από τις φυλακές Νιγρίτας και τότε είχε οργανωθεί από συνεργούς του η κινηματογραφική απόδραση. Εμφανίστηκαν άτομα τα οποία φορούσαν στολές που έμοιαζαν με αυτές των ειδικών δυνάμεων της Αστυνομίας, της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, της ΟΠΚΕ και τον άρπαξαν κυριολεκτικά από τα χέρια των ειδικών φρουρών, των σωφρονιστικών, που τον μετέφεραν στο νοσοκομείο από τις φυλακές και εξαφανίστηκαν.

Στη συνέχεια από τις έρευνες της αστυνομίας είχε βρεθεί ένα εγκαταλειμμένο αυτοκίνητο στην περιφερειακή οδό των Σερρών, μέσα στο οποίο είχε βρεθεί ένα όπλο, καλάσνικοφ, ενώ είχε βρεθεί ακόμη ένα αυτοκίνητο, το οποίο το είχαν πυρπολήσει στην ευρύτερη περιοχή.

Ο 40χρονος αλλοδαπός κατηγορείται και σήμερα είναι προγραμματισμένη η δίκη του για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ένα επεισοδιακό, ένοπλο επεισόδιο που είχε γίνει στην Πυλαία, ακριβώς απέναντι από το νεκροταφείο, σε μία καντίνα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο 40χρονος πυροβόλησε δύο φορές έναν 25χρονο, τραυματίζοντας τον μάλιστα στο στήθος. Ο 25χρονος δεν έχασε τη ζωή του, τραυματίστηκε όμως σοβαρά και διέφυγε στη συνέχεια τον κίνδυνο. Εκτιμάται ότι υπήρχαν διαφορές μεταξύ των δύο ανδρών, κάτι που ακόμη όμως δεν έχει διευκρινιστεί.

Παράλληλα ο 40χρονος μαζί με άλλα δύο άτομα 24 και 31 ετών, είχαν συλληφθεί πέρυσι, ένα χρόνο μετά δηλαδή το επεισόδιο σε μία επεισοδιακή σύλληψη που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Τότε είχε συγκρουστεί το αυτοκίνητο τους με περιπολικό και μάλιστα στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, όταν συνελήφθησαν, βρέθηκε και ποσότητα τριάντα κιλών χασίς.

Οι άλλοι δύο κρατούμενοι θα βρεθούν σήμερα στην αίθουσα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, ο 40χρονς όμως είναι δραπέτης και αναμένεται να εκπροσωπηθεί από συνηγόρους του.