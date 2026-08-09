Θεσσαλονίκη: Διευρυμένο ωράριο για επίσκεψη στον Λευκό Πύργο

Το ωράριο λειτουργίας του ΛευκούΠύργου, του πιο εμβληματικού αξιοθέατου της Θεσσαλονίκης, άλλαξε και για πρώτη φορά πλέον δέχεται επισκέπτες καθημερινά,μέχρι τις 9 και ως την 1η Νοεμβρίου.

Η διεύρυνση του ωραρίου προσφέρει στους κατοίκους και στους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον Λευκό Πύργο και τη μόνιμη έκθεσή του και κατά τις απογευματινές ώρες.

Η επίσκεψη ολοκληρώνεται στον εξώστη του Λευκού Πύργου, στην πιο χαρακτηριστική θέση της Θεσσαλονίκης, από όπου οι επισκέπτες του μνημείου μπορούν να απολαύσουν το δειλινό και τη δύση του ήλιου, με πανοραμική θέα προς τον Θερμαϊκό, την παραλία και τον ορίζοντα της πόλης.