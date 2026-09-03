Θεσσαλονίκη: Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στον Λαγκαδά

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, όταν άγνωστοι διέρρηξαν κοσμηματοπωλείο, σε κοντινή απόσταση από το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Στο σημείο έφτασε αστυνομικός και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., ένας από τους δράστες προέταξε καραμπίνα εναντίον του. Ο αστυνομικός πυροβόλησε προς τα ελαστικά του οχήματος που χρησιμοποιούσαν οι δράστες για τη διαφυγή τους.

Οι άγνωστοι, που σύμφωνα με πληροφορίες ήταν τουλάχιστον τρεις, τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. είναι σε πλήρη εξέλιξη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ