Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία γονέων για τη μεταφορά μαθητών στην Επανομή

Σε διαμαρτυρία για το ζήτημα της μετακίνησης των μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου Επανομής προχώρησαν οι γονείς μετά από κάλεσμα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Επανομής, στον δήμο Θερμαϊκού.

Συνολικά 138 μαθητές από την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς πηγαίνουν στο σχολείο είτε με τους γονείς τους είτε με ασφυκτικά γεμάτα αστικά λεωφορεία.

Στο μεγαλύτερο μέρος της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης το θέμα των δρομολογίων έχει διευθετηθεί ωστόσο σε κάποια σχολεία δεν έχει βρεθεί ακόμη λύση.

Από τη Δευτέρα, σύμφωνα με τη σύμβαση, θα τοποθετηθούν δύο λεωφορεία από τα τέσσερα, που χρειάζονται στην περιοχή και οι γονείς ζητούν μέχρι να γίνει αυτό, να υπάρξουν περισσότερα αστικά λεωφορεία ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Πηγή: ertnews.gr