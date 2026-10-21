Θεσσαλονίκη: Διακόπηκε η δίκη για τις καταγγελλόμενες θεραπείες με βλαστοκύτταρα και τους θανάτους ασθενών

Διακόπηκε για τις 27 Νοεμβρίου 2026 η δίκη με κατηγορούμενους έναν φυσιοθεραπευτή κι έναν γιατρό, οι οποίοι διώκονται για θανάτους ασθενών που έπασχαν από σκλήρυνση κατά πλάκας- συνήθως στο τελικό στάδιο, ή άλλες νευρολογικές παθήσεις, και φέρονται πως πείστηκαν να διακόψουν την ακολουθούμενη συμβατική φαρμακευτική αγωγή, εφαρμόζοντας μια δήθεν αποτελεσματική θεραπείαμε υποτιθέμενα πεπτίδιακαι βλαστοκύτταρα.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι δύο κατηγορούμενοι, αποφάσισε τη διακοπή της δίκης για δικονομικούς λόγους. Ειδικότερα, οι δικαστές έκριναν ότι θα πρέπει να μεταφραστούν στη γερμανική -μητρική γλώσσα του 75χρονου κατηγορούμενου γιατρού, έγγραφα της δικογραφίας, όπως ιατρικοί φάκελοι ασθενών και μαρτυρικές καταθέσεις. Είχε προηγηθεί σχετικό αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισής του. Επιπλέον, ο 69χρονος Έλληνας φυσιοθεραπευτής ζήτησε από το Δικαστήριο να διοριστεί αυτεπαγγέλτως δικηγόρος που θα τον εκπροσωπήσει στη δίκη, αίτημα που επίσης έγινε δεκτό.

Ενόψει των παραπάνω -κι αφού στο μεταξύ έγινε η κλήρωση των 4 ενόρκων (συν 2 αναπληρωματικών) και συγκροτήθηκε σε σώμα το Δικαστήριο- η διαδικασία διακόπηκε για το τέλος του επόμενου μήνα, οπότε αναμένεται να ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία.

Στην αίθουσα του ΜΟΔ εμφανίστηκαν και οι δύο κατηγορούμενοι. Μάλιστα, ο Γερμανός γιατρός παρέστη για πρώτη φορά (είχαν προηγηθεί δύο αναβολές, κατά τις οποίες δεν ήταν παρών) και ζήτησε να λάβει το λόγο προκειμένου να τοποθετηθεί για την υπόθεση. «Αυτό που ζω είναι σαν σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Είμαι 40 χρόνια γιατρός και ποτέ δεν μου συνέβη κάτι. Έκανα ό,τι επιτάσσει το ιατρικό καθήκον. Μου είναι δύσκολο να καταλάβω γιατί κατηγορούμαι», ανέφερε με τη συνδρομή διερμηνέως.

Η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας τον Ιανουάριο του 2023, ύστερα από έρευνα της Δίωξης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Θεσσαλονίκης, με τα δύο εμπλεκόμενα πρόσωπα να διώκονται για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συρροή και με παράλειψη (τετελεσμένη και σε απόπειρα), απάτη κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, κατά συρροή, και επιπλέον ο φυσιοθεραπευτής για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, κατ’ επάγγελμα.

Τα σκευάσματα, οι χρεώσεις και η επίκληση σε διάσημα πρόσωπα

Η δικογραφία περιλαμβάνει 18 θύματα (πανελλαδικά), ενώ το κέρδος που φαίνεται να αποκόμισαν την χρονική περίοδο από το 2007 έως το 2020, ξεπερνάει το 1 εκατ. ευρώ. Κατά την ίδια δικογραφία, ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας τελικού σταδίου και άλλες νευρολογικής φύσεως παθήσεις φαίνεται πως πείστηκαν να υποβληθούν σε μία δήθεν πρωτοποριακή θεραπεία, διακόπτοντας τις φαρμακευτικές αγωγές που ακολουθούσαν μέχρι τότε, με αποτέλεσμα να επιδεινωθεί η κατάσταση της υγείας τους και σε κάποιους να επέλθει ο θάνατος.

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, σύμφωνα με τη δικογραφία, έκαναν επίκληση σε διάσημα πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και αθλητικό χώρο – ανάμεσα στους οποίους ο πατέρας του διεθνούς Ισπανού τενίστα Ράφαελ Ναδάλ – που ακολούθησαν την «πρωτοποριακή» θεραπεία με βλαστοκύτταρα, προερχόμενα δήθεν από άλογα ή ακόμη από πλακούντα εγκύων. Από την έρευνα των διωκτικών αρχών προέκυψε ότι χορηγούσαν ενέσεις που ήταν φιαλίδια με αμινοξέα, ενώ οι υποτιθέμενες ενέσεις βλαστοκυττάρων φαίνεται πως ήταν αμπούλες γλυκόζης με νερό.

Ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα των παθόντων και των συγγενικών τους προσώπων τα φιαλίδια χρεώνονταν από 200 έως 300 ευρώ, το καθένα, ενώ οι ενέσεις με τα δήθεν βλαστοκύτταρα κόστιζαν από 10.000 έως 25.000 ευρώ, ανά δόση, σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ