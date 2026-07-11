Θεσσαλονίκη: Διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα της Περιφερειακής οδού το βράδυ του Σαββάτου

To βράδυ του Σαββάτου (11/07/2026) θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας σε τμήμα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής οδού στη Θεσσαλονίκη, από τις 23:00 έως τις 05:00 τα ξημερώματα της Κυριακής, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας) λόγω εργασιών για το Flyover.

Όπως έχει ενημερώσει η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω της εξόδου του Α/Κ Κ6 (Μετεώρων) και εν συνεχεία θα διεξάγεται μέσω της Λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού ιστού.

Επισημαίνεται ότι η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, θα διεξάγεται κανονικά. Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις προς τα αποκλεισμένα τμήματα, να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακής συμφόρησης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ