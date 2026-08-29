Θεσσαλονίκη: Δεκαπεντάχρονος Ρομά διέφυγε από ίδρυμα και λήστεψε 70χρονο αφού τον χτύπησε

Χθες το απόγευμα, ενεργώντας, από κοινού, με τρία ακόμη άτομα που αναζητούνται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, αφού πλησίασαν 70χρονο πεζό στο κέντρο της πόλης, με χρήση σωματικής βίας τού αφαίρεσαν χρυσή αλυσίδα με σταυρό. Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς διέφυγε από Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων, ενώ τα αφαιρεθέντα χρυσαφικά παραδόθηκαν στον παθόντα.

Αυτόφωρες συλλήψεις και για άλλα αδικήματα

Το τελευταίο 24ωρο συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη δύο άτομα για κλοπές και δύο για εκκρεμή διωκτικά έγγραφα. Μεταξύ αυτών και 36χρονος ημεδαπός, ο οποίος οδηγώντας επιβατικό αυτοκίνητο, προκειμένου να αποφύγει επικείμενο αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Τέλος, αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 41χρονο ημεδαπό, διότι είχε σταθμεύσει κάθετα σε οδό του Δενδροποτάμου και σε σύσταση που του έγινε να το μετακινήσει αυτός αρνήθηκε, δεν συνεργάστηκε με τις αρχές, ενώ αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του. Από την κατοχή του κατασχέθηκε ένα κατσαβίδι.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.