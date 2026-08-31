Θεσσαλονίκη: Δεκάδες φυτοφάρμακα βρέθηκαν πεταμένα σε χωματερή στον Λουδία

Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από την περιοχή του ποταμού Λουδία, στη Θεσσαλονίκη καθώς ασυνείδητοι πέταξαν συσκευασίες φυτοφαρμάκων κοντά σε αγροτικές καλλιέργειες.

Πρόκειται για αρκετές συσκευασίες φυτοφαρμάκων δίπλα στον ποταμό Λουδία, μέσα σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, κάτι που σημαίνει ότι όλα αυτά καταλήγουν στο τέλος, στον υδροφόρο ορίζοντα.

Όταν το θέμα πήρε διαστάσεις και δόθηκε περισσότερη δημοσιότητα, ο Δήμος Χαλκηδόνας ήταν έτοιμος να προχωρήσει σε μια επιχείρηση «σκούπα» και να μαζέψει τις συγκεκριμένες συσκευασίες που της άφησε ασυνείδητος αγρότης, αλλά κατά πάσα πιθανότητα πήγε μόνος του το βράδυ και τις μάζεψε ο ίδιος. Φαίνεται ότι κατάλαβε ότι θα εντοπιστεί από τις συσκευασίες και θα υποστεί τις συνέπειες.

Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος Χαλκηδόνας έχει καταθέσει καταγγελία στις αστυνομικές αρχές για να βρεθεί ο δράστης. Σύμφωνα με τους περισσότερους αγρότες είναι μια μειοψηφία που το κάνει αυτό, καθώς εν γένει είναι πολύ εύκολη η διαδικασία για ανακύκλωση, δηλαδή μόλις τελειώσουν τα φυτοφάρμακα απλά τα επιστρέφουν από εκεί που τα αγόρασαν.