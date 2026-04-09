Θεσσαλονίκη: Χτύπησαν 15χρονο και του πήραν τη μπλούζα του Άρη που φορούσε

Στη σύλληψη δύο νεαρών ημεδαπών, ηλικίας 20 και 15 ετών, προχώρησαν χθες αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, σχηματίζοντας σε βάρος τους δικογραφία για παράβαση του Νόμου περί Ερασιτεχνικού και Επαγγελματικού Αθλητισμού και για σωματική βλάβη.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δύο δράστες, νωρίτερα την ίδια ημέρα στα Κουφάλια, αφού προσέγγισαν ένα 15χρονο αγόρι, τον χαστούκισαν και του αφαίρεσαν μπλούζα που έφερε διακριτικά του Άρη.

Επιπρόσθετα, συνελήφθη ο 36χρονος πατέρας του ανήλικου εκ των δραστών, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.