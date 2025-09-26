Θεσσαλονίκη: Αύξηση κερδοφορίας για τον ΟΛΘ για το πρώτο εξάμηνο του 2025

Αύξηση κατά 10,2% των συνολικών ενοποιημένων κερδών για το πρώτο εξάμηνο του 2025, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΛΘ).

Τα κέρδη ανήλθαν σε 53,3 εκατ. ευρώ από 48,3 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Όλοι οι σημαντικοί τομείς δραστηριότητας σε επίπεδο Ομίλου, παρουσίασαν αυξήσεις εσόδων: ο τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων σημείωσε σημαντική αύξηση εσόδων κατά 13,2% (στα 38,9 εκατ. ευρώ από 34,3 εκατ. ευρώ), ο τερματικός σταθμός συμβατικού φορτίου κατά 4,5% (στα 11,4 εκατ. ευρώ από 10,9 εκατ. ευρώ ) και οι τομείς εκμετάλλευσης χώρων και επιβατικής κίνησης (κρουαζιέρα & ακτοπλοΐα) σημείωσαν επίσης αυξήσεις κατά 3,1% και 28,4% αντίστοιχα (στα 2,2 εκατ. ευρώ και 0,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, από 2,1 εκατ. ευρώ και 0,6 εκατ. ευρώ ).

Αναφορικά με τις επιδόσεις του Ομίλου, σημειώθηκε καθαρή αύξηση κερδοφορίας σε όλα τα επίπεδα: τα Μικτά Κέρδη αυξήθηκαν κατά 12,1%, στα 25,1 εκατ. ευρώ από 22,4 εκατ. ευρώ , τα Λειτουργικά Κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 19,7% στα 24,9 εκατ. ευρώ από 20,8 εκατ. ευρώ και τα Καθαρά Κέρδη μετά φόρων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 16,7%, στα 15,9 εκατ. ευρώ από 13,6 εκατ. ευρώ

Το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών για το πρώτο εξάμηνο του 2025 ανέρχεται στα 5,2 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση από το ποσό των 2,8 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2024, ενώ αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στο δεύτερο εξάμηνο, με την υπογραφή της κύριας συμβάσης του έργουεπέκτασης του Προβλήτα 6 και της υλοποίησης του λοιπού επενδυτικού πλάνου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ A.E. Δρ. Ιωάννης Τσάρας, δήλωσε σχετικά:

«Οι ισχυρές επιδόσεις του Α΄ εξαμήνου αντικατοπτρίζουν τη σταθερά αναπτυξιακή πορεία της ΟΛΘ Α.Ε. και επιβεβαιώνουν την προσήλωσή μας στην πολυεπίπεδη αναβάθμιση του Λιμένος Θεσσαλονίκης. Με το βλέμμα στο μέλλον, συνεχίζουμε τη συνεπή υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού μας, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται το έργο της επέκτασης του Προβλήτα 6.

Παράλληλα, εστιάζουμε στην προμήθεια νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, με γνώμονα την ενίσχυση των λειτουργιών και της αποδοτικότητάς μας. Με αυτές τις κινήσεις, ενισχύουμε σταθερά την μακροπρόθεσμη αξία που δημιουργούμε για όλους τους εταίρους μας, τους μετόχους, τους εργαζομένους και τους συνεργάτες μας. Συγχρόνως, φιλοδοξούμε να αναδείξουμε περαιτέρω τον πρωταγωνιστικό ρόλο του λιμανιού ως διαμετακομιστικού κόμβου για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έτσι, δημιουργούμε νέες ευκαιρίες και προοπτικές για την οικονομία, την απασχόληση, την κοινωνία της Θεσσαλονίκης και της χώρας συνολικά.»

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ