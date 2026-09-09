Θεσσαλονίκη: Αύριο η συνέντευξη Τύπου της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη ΔΕΘ

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, θα παραχωρήσει την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, στις 12.00 το μεσημέρι τη Συνέντευξη Τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας στη ΔΕΘ, στην αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης.

Σε σημερινή ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος σημειώνεται: «Η φετινή παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σηματοδοτεί 10 χρόνια από την πρώτη της συμμετοχή στη ΔΕΘ με την ιδιότητα της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, με σταθερή και ενεργή παρέμβαση στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και τη χώρα. Φέτος, η Πλεύση Ελευθερίας επιλέγει να μιλήσει για τις λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι όλων των ηλικιών στη χώρα μας».