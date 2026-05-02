Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί εντόπισαν επίδοξο διαρρήκτη σε μπαλκόνι και τον ακινητοποίησαν

Σκηνές βγαλμένες από αστυνομική ταινία εκτυλίχθηκαν στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης, όταν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης εντόπισαν 43χρονο επίδοξο διαρρήκτη σε μπαλκόνι διαμερίσματος και τον ακινητοποίησαν παρά την προσπάθεια διαφυγής του.

Συγκεκριμένα, χθες (1/5) το βράδυ, το πλήρωμα του περιπολικού, τον εντόπισε σε μπαλκόνι οικοδομής να προσπαθεί να παραβιάσει μπαλκονόπορτα διαμερίσματος. Προκειμένου να διαφύγει, μαζί με συνεργό του ο οποίος και αναζητείται, πήδηξε σε στέγαστρο πυλωτής παρακείμενης πολυκατοικίας, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη έπειτα από πεζή καταδίωξη.

Ο 43χρονος με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.