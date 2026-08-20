Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση στον δήμο Χαλκηδόνος – 85 έλεγχοι ατόμων και 71 οχημάτων

Σε αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό του δήμου Χαλκηδόνος προχώρησαν χθες, Τετάρτη 19 Αυγούστου, οι αρμόδιες αρχές, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη της εγκληματικότητας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, με τη συνδρομή δυνάμεων από τις Διευθύνσεις Άμεσης Δράσης, Τροχαίας και Αστυνομίας Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι οποίοι διενεργήθηκαν από τις πρωινές έως τις μεσημβρινές ώρες ελέγχθηκαν συνολικά 85 άτομα και 71 οχήματα.

Από τους ελέγχους προέκυψε η σύλληψη ενός ατόμου για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών ενώ βεβαιώθηκαν 16 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με τις αντίστοιχες διοικητικές κυρώσεις ενώ παράλληλα ακινητοποιήθηκαν 12 οχήματα. Όπως επισημαίνουν οι αρχές, παρόμοιες δυνάμεις και στοχευμένες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του νομού.