Θεσσαλονίκη: Ασφαλτοστρώνεται η Μπότσαρη για ένα τριήμερο

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά η Τροχαία στη Θεσσαλονίκη στην οδό Μάρκου Μπότσαρη στην ανατολική πλευρά της πόλης. Ο δρόμος θα κλείσει τμηματικά για τρεις μέρες από την Τετάρτη 17 έως και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου από τις 6 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα.

Ειδικότερα, την Τετάρτη (17-12-2025) θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα της οδού Μ. Μπότσαρη, από το ύψος της συμβολής της με τη Λεωφ. Βασ. Όλγας έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Δελφών.

– Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Αναλήψεως, Κοσμά Αιτωλού, Μητροπούλου και από τους γύρω δρόμους της περιοχής.

– Συνεπεία των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα μετατραπούν σε αδιέξοδα τα τμήματα των κάθετων οδών που συμβάλλουν στην αποκλεισμένη ζώνη των εργασιών.

– Δεν θα επιτρέπεται, η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων επί της οδού Μ. Μπότσαρη, κατά μήκος της ζώνης των εργασιών.

Την Πέμπτη (18-12-2025) θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα της οδού Μ. Μπότσαρη, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Δελφών έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Γαμβέττα.

– Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Αναλήψεως, Τομπάζη, Μητροπούλου και από τους γύρω δρόμους της περιοχής.

– Συνεπεία των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα μετατραπούν σε αδιέξοδα τα τμήματα των κάθετων οδών που συμβάλλουν στην αποκλεισμένη ζώνη των εργασιών.

– Συνεπεία των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δεν θα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον κόμβο των οδών Μ. Μπότσαρη – Σόλωνος – Μακεδονίας.

– Δεν θα επιτρέπεται, η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων επί της οδού Μ. Μπότσαρη, κατά μήκος της ζώνης των εργασιών.

Την Παρασκευή (19-12-2025) θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα της οδού Μ. Μπότσαρη, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Γαμβέττα έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Κωνσταντινουπόλεως.

– Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Κωνσταντινουπόλεως, Τομπάζη, Γαμβέττα, Αρτέμιδος και από τους γύρω δρόμους της περιοχής.

– Συνεπεία των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα μετατραπούν σε αδιέξοδα τα τμήματα των κάθετων οδών που συμβάλλουν στην αποκλεισμένη ζώνη των εργασιών.

– Δεν θα επιτρέπεται, η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων επί της οδού Μ. Μπότσαρη, κατά μήκος της ζώνης των εργασιών.

Η Τροχαία επισημαίνει ότι οι οδηγοί πρέπει να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Η ανακοίνωση του δήμου:

«Σας ενημερώνουμε ότι από την Τετάρτη 17 έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες ασφαλτόστρωσης στα όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, από τις 06:00 έως τις 18:00. Συγκεκριμένα:

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Μ. Μπότσαρη (από Β. Όλγας έως Δελφών) πλήρης αποκλεισμός

Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025

Μ. Μπότσαρη (από Δελφών έως Γαμβέττα) πλήρης αποκλεισμός, κόμβος με Μακεδονίας και Σόλωνος ΚΛΕΙΣΤΟΣ

Εγνατία, δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας κατεύθυνση προς Ανατολικά (από Στροφή Αλεξάνδρειου Μέλαθρου έως την 3η Σεπτεμβρίου)

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Μ. Μπότσαρη (από Γαμβέττα έως Κωνσταντινουπόλεως)

Εγνατία, δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας κατεύθυνση προς Ανατολικά (από Στροφή Αλεξάνδρειου Μέλαθρου έως την 3η Σεπτεμβρίου)

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε όλο το μήκος των τμημάτων, ενώ στην Εγνατία σε μήκος 20 μέτρων. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τις ελεύθερες λωρίδες κυκλοφορίας.

Παρακαλούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών».