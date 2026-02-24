Θεσσαλονίκη: Άρπαξε φωτιά το σπίτι της και μπήκε μέσα για να την σβήσει

Η ένοικος ενός διαμερίσματος στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης άφησε την ηλεκτρική θερμοφόρα στην πρίζα και έφυγε από την οικία της.

Όταν πληροφορήθηκε για την πυρκαγιά, επέστρεψε στο σπίτι της και μπήκε μέσα προσπαθώντας να σβήσει τη φωτιά και να σώσει την περιουσία της, με τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν στον χώρο να την απεγκλωβίζουν ημιλιπόθυμη μέσα από το διαμέρισμα.

ertflix.gr | Ακούστε περισσότερα στο ertecho.gr Δείτε περισσότερα στο| Ακούστε περισσότερα στο

Η γυναίκα συνήλθε μετά από λίγη ώρα, όπως αναφέρει η σελίδα Fires and Civil protect, ενώ στο διαμέρισμα προκλήθηκαν υλικές ζημιές.