Θεσσαλονίκη: Αποπειράθηκε να εισέλθει με την απειλή πιστολιού σε ίντερνετ καφέ για να βρει την πρώην του

Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (08/05), 40χρονος αποπειράθηκε να εισέλθει με την απειλή πιστολιού σε ίντερνετ καφέ στην περιοχή της Τούμπας, όπου εργάζεται η πρώην σύντροφός του, η οποία ωστόσο απουσίαζε από το κατάστημα.

Έπειτα από ενημέρωση του Κέντρου της Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, ο δράστης αποχώρησε και εντοπίσθηκε από αστυνομικούς της εν λόγω Υπηρεσίας να επιβαίνει σε αυτοκίνητο στην περιοχή της Νεάπολης, όπου και συνελήφθη για παραβάσεις των Νόμων περί όπλων, περί ενδοοικογενειακής βίας και γιααντίσταση και απόπειρα σωματικής βλάβης.

Σημειώνεται ότι κατά τη σύλληψη του αντιστάθηκε σθεναρά, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο πιστόλια και το χρηματικό ποσό των 878 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας-Τριανδρίας, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.