Θεσσαλονίκη: Απόπειρα ληστείας στη Νεάπολη – Μαχαίρωσαν 32χρονο

Στο νοσοκομείο με τραύμα από μαχαίρι στην κοιλιά βρέθηκε 32χρονος, ο οποίος κατήγγειλε απόπειρα ληστείας εις βάρος του στην περιοχή της Νεάπολης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στους αστυνομικούς, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, κοντά στο σημείο «Ρολόι» της περιοχής, όταν δύο άτομα τον προσέγγισαν με απειλητική διάθεση. Ο πρώτος τού επιτέθηκε, με σκοπό να του αποσπάσει χρήματα και προσωπικά αντικείμενα κι, όταν ο καταγγέλλων αντέδρασε, ο δεύτερος τον τραυμάτισε με μαχαίρι.

Ο 32χρονος μετέβη μόνος του στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», ενώ η ΕΛ.ΑΣ. ερευνά την υπόθεση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ